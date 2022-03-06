عمدة ماريوبول الأوكرانية: نواجه حصارا إنسانيا ونعيش بدون خدمات

قال عمدة مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا، فاديم بويتشينكو، إن مدينته تواجه"حصارًا إنسانيًا"، بسبب قطع جميع الخدمات عنها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف "بويتشينكو" للتلفزيون الأوكراني، إن الوحدات الروسية قطعت جميع خطوط الكهرباء الـ15 في المدينة، مشيرًا إلى أنها تعاني من انقطاع الكهرباء منذ خمسة أيام، مضيفًا أن سكان المدينة يرتجفون في شققهم لأن محطات التدفئة تعمل بالكهرباء.

وأوضح أن الاتصالات عبر الهواتف المحمولة لا تعمل أيضًا بدون كهرباء، وقال إن خط المياه الرئيسي كان مقطوعًا منذ ما قبل بدء الحرب وبعد خمسة أيام من الحرب، وفُقدت أيضًا إمدادات المياه الاحتياطية.

واتهم بويتشينكو الجانب الروسي بالتصرف بشكل منهجي للغاية من أجل قطع جميع الإمدادات عن المدينة وزيادة الضغط عليها.

كما اتهم الروس بإطلاق النار على حافلات كان من المفترض أن تنقل الأشخاص إلى خارج المدينة عبر ممر إنساني، مضيفًا أنه من بين 50 حافلة مزودة بالكامل بالوقود يتبقى فقط 20، وأوضح: "قد لا تتوافر لدينا أي حافلات حتى فرصة الإجلاء التالية".

ودعا بويتشينكو إلى إنشاء ممر يمكن من خلاله للمسنين والنساء والأطفال مغادرة المدينة المحاصرة.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا جديدًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبحث معه المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا.

وكتب زيلينسكي على "تويتر" بهذا الصدد: "في إطار حوارنا المستمر، كان لدي اتصال جديد مع الرئيس الأمريكي".

وأَضاف أن "المباحثات شملت القضايا الأمنية والدعم المالي لأوكرانيا ومواصلة فرض العقوبات على روسيا".

يأتي ذلك في أعقاب لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميتري كوليبا، حيث صرح الوزير الأمريكي بأن روسيا ستواجه "ضغوطًا متزايدة" إن لم توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.