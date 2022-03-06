جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش تحتفي بالفنان حمدي حافظ بأتيليه القاهرة

يستضيف أتيليه القاهرة، بمقره الكائن في شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، في السادسة من مساء اليوم الأحد، حفلا فنيا لتكريم فيه الفنان حمدى حافظ، والذي تنظمه جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد.



يأتى ذلك فى إطار أهداف الجمعية لتكريم الفنانين الذين قدموا أعمالا فنية ناجحة، ومازالت لها مكانتها الفنية، سواء من شاركوا الموسيقار فريد الأطرش فى أعماله، أو لم يشاركوه، وذلك بحضور نخبة من الفنانين منهم الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان مصطفي الدمرداش، والفنان شوقى مغازى، والفنان قيس عبدالفتاح .



وتقدم باقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل بقيادة المايسرو محمود فرج، يتغنى بها كوكبة من الفنانين "محمد وحيد، ووليد رشدي، ومحمد وهبي، وحسام فتحي، وسهر السيد، ورجاء مصطفي"، تنظم الحفل بإشراف المستشار سمير خليل، ومدير التصوير حامد العربي .



يشار إلى أن الفنان حمدى حافظ، ممثل مصري ولد في مدينة طنطا، حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1975، وأشتهر بدور الشاب المراهق، أنتج ثلاثة أفلام سينمائية، من أشهر أعماله التليفزيونية نذكر منها "عمر بن عبد العزيز، الوسية، ليالي الحلمية الجزء الثاني، الجلاد والحب، النساء يعترفن سرا، السمان والخريف، المجهول"، ومن أشهر أعماله السينمائية "أرملة رجل حي، الجوازة دى مش لازم تتم، دخان بلا نار، من يدفع الثمن، أين تخبئون الشمس، وداعاً إلى الأبد، سيقان في الوحل، المنحرفون، ومضى قطار العمر، شلة المراهقين، مدرسة المراهقين" وغيرها .



وفي لقاء إعلاي معه وحول خوضه للإنتاج قال حمدي حافظ: لم أنتج بحثا عن أدوار البطولة لنفسي ولكني دخلت تجربة الإنتاج تقليدا لفنانين كبار دخلوا التجربة مبكرا مثل أنور وجدي وفريد شوقي، على اعتبار أن أهل الفن حينما ينتجون فإنهم يختارون الأعمال القيمة الأفضل وليست التجارية فكنت أختار القصة مع المخرج ثم نتناقش في اختيار الأبطال وكانت قصص الأفلام وموضوعاتها هي التي تفرض بطلها فمثلا عندما أنتجت فيلم «عشماوي» هذا الدور الصعب الذي يدور حول وظيفة من ينفذ حكم الله على الأرض، فكان البطل فريد شوقي، ولما أنتجت فيلم «الجوازة دي مش لازم تتم» بدافع البعد الاجتماعي وتقديم النصح للناس وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة فكان البطل حسين فهمي وكذلك استعنت بالمخرج هنري بركات في فيلم «أرملة رجل حي»، واعتمدت على اسمه فهو مخرج كبير له روائع مع فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وفاتن حمامة وكان البطل صلاح قابيل. وبعد أن قدمت الأفلام الثلاثة ابتعدت تماما عن الفن بسبب ما تحملته من أعباء التكاليف الباهظة للعملية الإنتاجية.