محافظ دمياط تشهد حفل ختام بطولة «العلمين الدولية للروبوت»

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم السبت، فعاليات حفل ختام بطولة العلمين الدولية للروبوت والتى أقامتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية .

وعقدت البطولة لأول مرة بجمهورية مصر العربية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزازة التعليم العالى والبحث العلمى، و بمشاركات محلية واقليمية ودولية، وذلك بالتعاون بين الأكاديمية ومجمع إبداع برج العرب والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة العلمين الدولية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس، بمشاركة 80 فريق من دول مصر وبوليفيا والاردن والجزائر.

وأعربت "المحافظ" عن تقديرها لجهود وزارة التعليم العالي وجميع الجهات المشاركة في هذا الحدث على رأسهم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت قيادة الدكتور محمود صقر، لدعم مجالات الابتكار و المبتكرين، وتعزيز العمل بملف البحث العلمى والابتكار وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.

وأشادت "محافظ دمياط" بالمشاركة الفعالة التى قدمها فريق "trojans" من محافظة دمياط والذى حقق المركز الرابع ببطولة العالم لبرمجة وتصميم الروبوت المُقامة باليونان يونيو الماضي، حيث هنأت أعضاء الفريق بهذا النجاح، كما اشادت بمشاركتهم الفعالة بتلك البطولة وما حققوه من مراكز متقدمة على المستويين المحلى والدولى..

وتفقدت "المحافظ" المعرض الذى نظمته الأكاديمية، قدم خلاله أعضاء الفرق المشاركة مجموعة واسعة من الروبتات تم تنفيذها بتقنيات عالية، حيث أشادت بما قدمه الفرق من ابتكارات متميزة، والذى يُعد نتاج بحث علمى وذلك للانطلاق نحو تحقيق المزيد فى هذا المجال..

ومن جانبه، قدم الدكتور محمود صقر، التحية إلى محافظ دمياط، معربًا عن تقديره لجهودها المبذولة لدعم الابتكار، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض احد الرموز البارزة بمجال البحث العلمى، كما أكد رئيس الأكاديمية ان مراكز التنمية الإقليمية والبحثية قدمت اكثر من ٣٠ مبادرة وبرنامج لبناء القدرات ودعم منظومة الابتكار والبحث العلمى..

وفى ختام الحفل تسلمت "الدكتورة منال عوض" درع الأكاديمية من الدكتور محمود صقر، كما شهدت تكريم فريق "trojans" الذى يضم أعضاء من عشر طالبات بالصفين الأول والثانى الثانوى وهم " فرح رضا، تقى القاضى، ياسمين حجى، امل الشعشاعى، همسة مجاهد، نوران ايمن، جنى وليد، جاسمين هانى، رقية عبد المنعم"، هذا وقد حقق الفريق أيضاً المركز الثالث فى بطولة مصر التى أقيمت بمكتبة الإسكندرية وتم تاهيلهم للمشاركة ببطولة العالم، وأشرف على تدريب الفريق ايمان الدهشان، وقام بتدريبه خالد صيام ومحمد مبروك.