السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبيرة تكشف استفادة محمد صلاح من علم التنمية البشرية؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث النجم محمد صلاح خلال مقابلته الأخيرة مع النجمة إسعاد يونس ببرنامجها «صاحبة السعادة» عن دور التنمية البشرية في استمراره بالملاعب الأوربية.

وأشاد نجم ليفربول بدور علم التنمية الذاتية، وفي السطور التالية توضح خبيرة التنمية البشرية والباحثة في تطوير الذات الدكتورة ريهام عبد الرحمن، كيف استفاد محمد صلاح من هذا العلم الإنساني؟

أكدت خبيرة التنمية الذاتية، أن النجم محمد صلاح قدوة للكثير من الشباب، فهو عامل كبير في زيادة الحب للقراءة وذلك عندما ظهر على أحد الرحلات ممسكًا بكتابي «فن اللامبالاة» و«قوة التحكم في الذات».

تطوير الذات:

قالت عبد الرحمن، إن النجم محمد صلاح تعلم تطوير الذات، والعمل على النفس البشرية وزيادة الثقة بالنفس.

التفكير الإيجابي:

وأوضحت خبيرة التنمية البشرية، أن محمد صلاح تعلم التفكير الإيجابي، الأمر الذي جعله أكثر مرونة في التعامل مع الآخرين وخاصة النقض اللاذع في حالة الفشل في بعض الأوقات.

عدم الاستسلام للمحبطين:

 تقبل التحديات والأقدار بالإضافة إلى السعي المستمر من المهارات التي تعلمها النجم محمد صلاح من خلال القراءة في كتب التنمية البشرية.

الاعتراف بالمشكلة والعمل على حلها:

أكدت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أن علم التنمية البشرية من العلوم الإنسانية التي تخاطب النفس البشرية من الداخل، ومن خلال دراسة محمد صلاح لهذا العلم هو الاعتراف بالمشاكل والعمل على حلها بطرق بسيطة وعملية.

ونوهت خبيرة التنمية البشرية، أن اهتمام محمد صلاح بتطوير الذات نابع من اهمية القراءة في الحياة بشكل عام، الأمر الذي جعلها في المقدمة دائما.

التعرف على قدراته وذاته:

ساعد علم التنمية البشرية فخر العرب محمد صلاح، على التعرف على القدرات والمهارات المدفونة، بالإضافة إلى تنمية الذات التي تساهم في التقدم وتحقيق الأهداف.

ليفربول التنمية البشرية محمد صلاح كتب التنمية البشرية التنمية الذاتية

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وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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