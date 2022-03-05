السبت 05 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان "قرارا صعبا".

وتابع بوتين: "ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف شمال الأطلسي، الناتو".

جاءت تصريحات بوتين خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت".

وأشار بوتين إلى أن سلطات كييف استمرت في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية، وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي.

وأكد بوتين أن الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا، وفقا لما نقلته «روسيا اليوم».

وتابع الرئيس الروسي: "وضعنا قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا".

وأكد أن العقوبات المفروضة على موسكو تشبه إعلان حرب على روسيا.

ولفت إلى أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا.

وتابع بوتين: "نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".

وأضاف أن روسيا طرحت اقتراحاتها على طاولة المحادثات مع أوكرانيا والرد متروك لهم.

وأشار بوتين إلى أنه لا يوجد سبب حتى الآن لإعلان الأحكام العرفية في روسيا، مضيفا أنه لا يساوره أي شك في أن الجيش الروسي سيحقق كافة أهدافه، فكل شيء يمضي كما هو مخطط له في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الرئاسة الروسية من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن فرض حظر كهذا ستكون له عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد «بيسكوف» أنه سيكون هناك رد فعل على حرب العصابات الاقتصادية التي تشهدها موسكو.

وتابع: «نرى حرب عصابات اقتصادية على روسيا من معظم العالم، ونحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية».

وشدد على أن روسيا ليست معزولة وهي أكبر من أن تفرض عليها الولايات المتحدة أو أوروبا عزلة.

وأعلنت الرئاسة الروسية عن أن السلطات رصدت ازدياد تدفق المرتزقة من عدة دول على أوكرانيا.

جاء هذا عقب تصريحات مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بأن أجهزة المخابرات الغربية بدأت في نقل مقاتلين أجانب لأوكرانيا.

روسيا ​أوكرانيا الحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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