السبت 05 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

داخل منزل جدته.. حبس شاب اعتدى على قاصر جنسيًا فى المعصرة

حبس شاب
حبس شاب

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بحبس شاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باستدراج فتاة قاصر والتعدي عليها جنسيًا في منزل جدته بمنطقة المعصرة.

كان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغًا من فتاة قاصر عمرها 17 سنة أفادت فيه أن صديقها الشاب العشرينى استدرجها لشقة جدته وقام بتجريدها من ملابسها وهتك عرضها رغمًا عنها وقام بممارسة الجنس معها.

على الفور قام رجال قسم شرطة المعصرة بضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "عمار.أ.ع" 27 سنة واعترف الشاب العشرينى بأنه أقدم على استضافة الفتاة القاصر في شقة جدته مستغلًا عدم تواجدها.

وأضاف أنه تربطه علاقة عاطفية مع الفتاة القاصر، وأقر أنه قام بتجريدها من ملابسها وقام بممارسة الجنس معها، وأشار إلى أنه قام بمواقعتها جنسيًا برضاها، تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

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التنمية بأثر رجعى

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