مدير وكالة الطاقة الذرية يصل إلى طهران وسط بوادر التوصل لاتفاق

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، وسط بوادر التوصل إلى اتفاق تؤكد طهران أنه لن يتم دون تنفيذ شروطها.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومساعد رئيس المنظمة للشؤون الدولية و القانونية والبرلمانية بهروز كمالوندي، استقبل غروسي الذي يزور إيران "لحل وتسوية بعض الخلافات في وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية وسائر القضايا المتعلقة باتفاقية الضمانات المطروحة بين إيران وا لوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن بلاده "مستعدة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد و فوري" وأشار إلى أن الاتفاق النهائي، "رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران، بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة".

وعلى صعيد آخر، نفت الحكومة الإيرانية صحة التقارير حول انتهاء المفاوضات في فيينا بالتوصل إلى اتفاق حول إحياء الصفقة النووية، مؤكدة أن بعض النقاط الخلافية مع الولايات المتحدة لا تزال عالقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عبر "تويتر": "مفاوضات فيينا لا تزال مستمرة. الأخبار السارة السابقة لأوانها لا تحل محل الاتفاق الجيد".

وأضاف خطيب زاده: "لا أحد يمكنه القول إن الصفقة مبرمة طالما لم يتم حل جميع القضايا العالقة. هناك حاجة إلى جهود إضافية. يركز الآن الجميع على الخطوات الحاسمة الأخيرة".

كما نفت وكالة "إرنا" الرسمية: "بينما سمعنا خلال الساعات الماضية تكهنات رجحت انتهاء مفاوضات فيينا، أكد مصدر مطلع على المفاوضات أن النقاط الخلافية مع واشنطن ما زالت باقية ومفتوحة للنقاش".

كما كرر المصدر، حسب الوكالة، المقولة المألوفة ان الاتفاق لن يتم حتى التفاهم على كل شيء".