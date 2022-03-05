فى ذكرى ميلادها.. رشا رزق صاحبة الصوت المميز لتترات أغانى الكارتون

تحتفل المغنية السورية رشا رزق بعيد ميلادها، حيث ولدت في الخامس من مارس عام 1976، حيث تعتبر يقونة جيل التسعينات، فهي صاحبة الصوت المميز لتترات أغاني الكارتون.

في أكتوبر 2017، أعلنت رزق على حسابتها الشخصية، أنها حصلت على ترشيح أساسي لجائزة جرامي في فئتين مختلفتين، أفضل فنانة جديدة وأفضل ألبوم موسيقى عالمي لألبومها ملاك، كما عملت مدرسة للغناء الأوبراى بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق، وتخرجت منه عام 2002.

استطاعت رشا رزق أن تحفر أسمها داخل قلوب الكثيرين، فقد ارتبطت بغناء الكثير من تترات مسلسلات الكارتون المفضلة لدينا، ففي السطور التالية نرصد اشهر أغاني نجمة جيل "سبيستون" وشباب المستقبل.

الكابتن ماجد:

"كابتن ماجد عاد إليكم من جديد" من منا لا يتذكر كارتون كابتن ماجد، حيث يعتبر من أشهر أعمال المغنية رشا رزق، حيث غنت تتر الكارتون الذي نتذكره حتى وقتنا الحالي.

المحقق كونان:

يعتبر كارتون المحقق كونان مفضل لدى جيل التيسعينات، فهو يحكي قصة طالب يسعى لكشف الحقائق حول الكثير من القضايا، فهو من غناء النجمة رشا رزق.

عهد الأصدقاء:

"وتهدينا الحياة أضوائا في آخر النفق" يعد المسلسل الكارتوني عهد الأصدقاء من الأنمي الشهيرة بين جيل التسيعينات وعشاق قناة "سبيستون" فقد برعت النجمة رشا رزق في إيصال معنى الصداقة بالأغنية الجميلة.

أنا وأخي:

" شـوق يـدفعني لأراهـا.. أمــي ذكـرى لا أنـساها" أبدعت النجمة رشا رزق في إيصال معاني الوفاء تجاه الأخ والأم، فمسلسل أنا وأخي من الأعمال الكارتونية التي لها عظيم الأثر بقلوب جيل التسيعينات.

سابق ولاحق:

"سابق لا تتردد.. لاحق الفوز مؤكد" كان كارتون سابق ولاحق من الأعمال التي تعلق بيها الأطفال في التسيعينات بسبب الحماس ومسابقة السيارات التي تحولت بعد ذلك إلى العاب أطفال، ولا ننسى صوت الفنانة رشا رزق.