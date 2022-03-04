الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فلكيا.. موعد أول أيام عيد الفطر 2022

عيد الفطر
عيد الفطر

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل العالمي عن موعد أول أيام عيد الفطر 2022، وأيضًا موعد بداية شهر رمضان، بعد ساعات قليلة من إعلان دار الإفتاء المصرية، موعد هلال شهر شعبان 1443 هجريًا، والذى بدأت أول أيامه اليوم الجمعة 4 مارس.

موعد بداية شهر رمضان 2022

وبعد 28 يومًا من الآن، ستقوم دار الإفتاء باستطلاع هلال شهر رمضان 2022، لتحديد أول أيامه فى مصر، حيث يبدأ المواطنين من الآن في التحضير له وشراء المستلزمات المنزلية والياميش والزينة لاستقبال شهر رمضان.

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ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، وتكون أول أيام الصيام يوم السبت 2 أبريل.

موعد أول أيام عيد الفطر 2022

وبحسب هيئة البحوث الفلكية، والإمساكية الخاصة بشهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا، يكون يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ، وتكون غرة شهر شوال فلكياً يوم الإثنين 2 مايو وهو موعد أول أيام عيد الفطر 2022، وستقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر شوال، يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022، وإعلان النتيجة بعد صلاة العشاء مباشرة.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2022

وفقا للهيئة القومية للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1443 هجريًا سيكون يوم 29 ذو القعدة الموافق الخميس 30 يونيو 2022 ويكون يوم وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو وتستمر إجازة عيد الأضحى من يوم الوقفة، وسوف يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل إجازة عيد الأضحى لعام 2022 للقطاع العام، ومن جهة آخري يعلن وزير القوى العاملة تفاصيل الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

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وتعلن دار الإفتاء رسميًا موعد بداية شهر ذي الحجة وفقا لرؤية واستطلاع هلال الشهر في المملكة العربية السعودية والتي تتحكم في موسم الحج واستقبال ضيوف الرحمن وأداء المناسك الذي يعقبه أيام التشريق "عيد الأضحى" المبارك الذي يحتفل به المسلمين في جميع أنحاء العالم.

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