الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الضيفية الخلوتية» تختتم احتفالاتها بمولد مؤسسها (صور)

الضيفية تحتفل بمولد
الضيفية تحتفل بمولد مؤسسها

اختتمت الطريقة الضيفية الخلوتية، مساء أمس الخميس، احتفالاتها بمولد مؤسسها القطب الصوفي الشيخ إسماعيل أبوضيف، بمشاركة عدد كبير من أتباعها ومريديها من جميع أنحاء مصر.

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وذكرت الطريقة الضيفية في بيانها، اليوم الجمعة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لقد تم بتوفيق الله وحوله وقوته الاحتفال بالليلة الختامية الكبيرة، مساء أمس، لمولد العارف بالله سيدى اسماعيل ضيف رضى الله عنه وأرضاه، وقد شرفنا بحضور هذا المولد المبارك، عدد كبير من العلماء والشيوخ والمسؤولين”.

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وشارك عدد كبير من الشخصيات الدينية والصوفية، يأتي في مقدمتهم الشيخ الشريف طارق يس الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، والشيخ محمد يحيى، شيخ الطريقة الخلوتية المحمدية واللواء مدحت أبوحسين المدير الإدارى للمشيخة العامة للطرق الصوفية، والشيخ إبراهيم الباجورى، نائب عام الطريقة البرهامية، والشيخ محمود طارق الرفاعى، نائب عام الطريقة الرفاعية، والشيخ محمود الدسوقى، والشيخ  أحمد البشير، وجمع من أبناء الطريقة الرفاعية والطرق الصوفية جميعا.

كما حضر جميع أبناء الطريقة الضيفية الخلوتية من نواب وخلفاء ونقباء ومريدين من جميع أنحاء الجمهورية.

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وقال الدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، إنه بهذه المناسبة الكريمة العطرة اتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من حضر وشرفنا وشاركنا إحياء هذه الذكرى العطرة، كما أتوجه بشكر خاص لأبناء الطريقة الضيفية الخلوتية جميعاً لتحملهم هذا الجهد الكبير الشاق لخروج المولد بهذا الشكل المشرف وخدمة الزوار.

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وأسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجه الكريم وأن يعيد علينا مثل هذه المناسبات بكل خير، شكر الله لكم جميعا وبارك فيكم.

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الضيفية الخلوتية تحتفل مولد مؤسسها

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وائل لطفي

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