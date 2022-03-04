إزالة 4 حالات تعد ورفع 26 طن مخلفات بقرى المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الجمعة، 4 حالات تعد بالبناء المخالف العشوائي بدون ترخيص بالقرى التابعة لها، كما واصلت حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقامت برفع 26 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

إزالة تعديات بقري المنيا

قال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير إن الوحدة المحلية بالقرية تمكنت، اليوم، من إيقاف أعمال صب سقف مخالف بدون ترخيص علي مساحة 100 متر بالمعدة وتم فك الشدة الخشبية.

وأضاف محمد سميح رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار أنه تم وقف أعمال بناء مخالفة للقانون بقرية العبيد التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار علي مساحة 100 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

إزالة تعديات بقري المنيا

وأوضح عصام معبد رئيس مجلس قروي بني محمد سلطان أن وحدة التنظيم بالقرية قامت تم تحت إشراف الدكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة ومسؤول التنظيم بالوحدة بإزالة حالتي تعد لبناء مخالف بدون ترخيص خارج الحيز العمراني على مساحة 150 مترا بقرية ريدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المخالف للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة تعديات بقري المنيا

وأشار معبد إلى أن قسم البيئة بالقرية واصل اعماله اليومية برفع 26 طنا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية وبطريق مصر أسوان الزراعي ومن نقاط التجمع ومن ماقوسة من شرق وغرب وكدوان وعزبة الجارحي ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية والحد من انتشار الأمراض والفيروسات.

إزالة تعديات بقري المنيا

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي موجها برصد المخالفة بالمعدة والتعامل الفوري معه، مشيرا إلى أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أكد ضرورة المتابعة المستمرة والوقف الفوري لأى شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء وإزالة المخالفة بالمهد وإحالة المخالف للنيابة العامة كما شدد على ضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع جهات الأمن للتصدي لحالات التعدي بكافة أشكالها للحفاظ على أملاك الدولة.

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا

إزالة تعديات بقري المنيا