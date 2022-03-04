الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث إيطاليا لليبيا: لا بد من الحفاظ على الاستقرار والوحدة

مبعوث وزير الخارجية
مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لليبيا

أكد نيكولا أورلاندو، مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لليبيا، أنه لا مجال للعنف والتهديدات في ليبيا وأنه لا بد من الحفاظ على الاستقرار والوحدة.

وجاءت تصريحات أورلاندو عقب اجتماعات مع المدير السياسي لوزارة الخارجية السفير لالاكوس ومدير وزارة الخارجية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كاراشاليوس، ومستشار الأمن القومي دوكوس، وذلك بحسب وكالة نوفا الإيطالية".

وقال أورلاندو: "خلال اجتماعاتي المثمرة للغاية في اليونان، أكدنا ضرورة الحفاظ على الاستقرار والوحدة في ليبيا في هذا التوقيت الحاسم وعلى دعم جهود الوساطة التي تبذلها مبعوثا الأمم المتحدة ستيفاني وليامز  في ضوء الانتخابات الوطنية".

وشدد مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لليبيا على أنه "لا مجال للعنف والتهديدات".

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