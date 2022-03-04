ياسر قورة المرشح لرئاسة «الوفد»: المرأة والشباب مفتاح التغيير فى الحزب

قال ياسر قورة، المرشح لمنصب رئاسة حزب الوفد، إن الشعب المصري كله ينتظر انتخابات حزب الوفد لتكون عرسًا ديمقراطيًا يشهد تنافسية وتداول سلطة بين رئيس حزب سابق ومرشحين جدد، مشيرًا إلى أن تجديد الدماء دائمًا متواجد في حزب الوفد، وهذا الشعار لا يوجد في أي حزب آخر.

وأكد قورة على تفعيل دور الشباب في جميع المحافظات وتبني أفكارهم وتنمية مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية والتثقيفية، كذلك تفعيل دور المرأة في جميع المحافظات للتأكيد على أهميتها في المجتمع المصري وأنها جزء لا يتجزأ منه.

ولفت قورة إلى ضرورة إعادة الصورة الذهنية لحزب الوفد، لأن الوفد عصب من أعصاب الأمة المصرية، ولا يمكن أن توجد سياسة دون حزب الوفد، وبالتالي إذا لم يكن هناك حزب الوفد لا توجد حياة سياسية في مصر.

ودعا قورة أعضاء الهيئة الوفدية إلى النزول والتواجد والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الحزب وعدم الانصياع إلى من يقول إن النتيجة محسومة، لأنه ليس هناك حسم في الانتخابات وإنما الصندوق وحده يحسم النتيجة، لأن من ينصع لذلك يهدر حقه في إدلاء رأيه في مستقبل الوفد.

وأكد قورة ضرورة تواجد أعضاء الهيئة الوفدية يوم 11 مارس المقبل، لإثبات للعالم مدى تمسكهم وحبهم وانتمائهم وقدرتهم على اختيار الأصلح لتولي رئاسة الحزب موجهًا لهم: "ادرسوا البرامج الانتخابية للمرشحين وكلنا زملاء وإخوة في منافسة قوية ومحترمة لرئاسة الوفد، وليس هناك أي مرشح عليه لغط أو تشوبه أي شائبة ونحن في انتظاركم يوم 11 مارس.. وصوتك أمانة في اختيار الأصلح".

جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، بدأت عملها السبت الماضي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في المقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.

وتضم اللجنة كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررًا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة.