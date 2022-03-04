انتهاء فعاليات قافلة خدمة المواطنين بمطروح.. و120 سيارة مياه لأهالي النجيلة

انتهت فعاليات قافلة خدمة المواطنين التي تنظمها الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية (إدارة التوعية) بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشركة لتقديم الخدمات المختلفة والخاصة بقطاع المياه بمدينة النجيلة.

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن قافلة المياه المتنقلة تستقبل شكاوى المواطنين وكذلك استفساراتهم الخاصة بمياه الشرب وتوفير سيارات المياه للمواطنين، كما تقدم القافلة توعية للمواطنين في مناطق سكنهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وأكد حرص الشركة في التواصل المستمر مع عملائها من المواطنين على مستوى جميع المحافظ والاستماع إليهم وكذلك استقبال البلاغات والشكاوى وحلها في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه أثناء القافلة تم توفير عدد ١٢٠ سيارة مياه شرب للمواطنين من أهالي مدينة النجيلة فور الابلاغ باحتياجهم الى سيارة نقل مياه شرب إليهم.

وتهدف خطط التوعية التي تنفذها إدارة العلاقات العامة والتوعية من خلال إدارة التوعية لزيادة معرفة المواطنين بكيفية إنتاج المياه وتوفيرها لهم وكذلك التأكيد على عملية ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات المياه المهدرة حفاظا عليها ولأهميتها لهم تحت شعار «كل نقطة بتفرق».