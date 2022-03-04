الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 فى تصادم 3 سيارات بمنطقة دلة فى الفيوم

تصادم
تصادم

شهد مدخل مدينة الفيوم، بمنطقة دلة، حادث تصادم بين 3 سيارات، والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وقد هرعت سيارت الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات فى مدخل مدينة الفيوم، أمام مستشفى الحياة بحي دلة، وانقلاب إحدى السيارات الثلاث.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وقامت إدارة المرور والأجهزة التنفيذية برفع آثار الحادث وتسيير الطريق أمام السيارات وسحب السيارة المقلوبة بعيدا عن الطريق العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار نيابة بندر الفيوم التي أمرت بندب المهندس الفني لبيان أسباب الحادث، وتولت التحقيق. 

الطريق العام سيارات الإسعاف حادث تصادم مستشفى الفيوم مستشفى الفيوم العام إصابة 7 أشخاص تصادم 3 سيارات قسم أول الفيوم الأجهزة التنفيذية

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