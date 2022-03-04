الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتحاد الأوروبى يستعد لاتخاذ إجراءات استثنائية حال وقف روسيا إمدادات الغاز

مفوضة الاتحاد الأوروبي
مفوضة الاتحاد الأوروبي

صرحت كادري سيمسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، بأن التكتل مستعد لمواجهة عواقب اقتصادية وخيمة، إذا ما أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي ردا على العقوبات المفروضة عليها.
وذكرت سيمسون في تصريحات لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، لمستعد لمواجهة عدة احتمالات، بما في ذلك توقف شحنات الغاز من روسيا، وهي أكبر مورد للغاز إلى التكتل، في أعقاب غزو أوكرانيا، وأوضحت أن أحد السيناريوهات هي أن يوقف الكرملين تدفق الغاز إلى أوروبا بشكل كامل.
وقالت سيمسون، خلال مقابلة مع بلومبرج إن "هذا الخيار بالقطع يعني أن علينا اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة لدينا"، مضيفا أن "ذلك سينطوي على تأثير كبير على المستهلكين والاقتصاد، ولكن بالتأكيد إذا كانت هناك حرب تدور في دولة مجاورة، فلابد أن تكون مستعدا لاتخاذ إجراءات استثنائية".

يذكر أن أربعين بالمئة من واردات الغاز الخاصة بالاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، ويعزز التكتل جهوده للحد من اعتماده على الغاز الروسي. 

ومن المقرر أن تتبنى المفوضية الأوروبية يوم 8 مارس الجاري استراتيجية جديدة لتعزيز أمن الطاقة وتخفيف آثار ارتفاع أسعار الغاز، وتسريع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة فعالية الطاقة.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز من دول من بينها الولايات المتحدة وقطر والنرويج ومصر والجزائر وأذربيجان.
جدير بالذكر أن موسكو لم تعط أي مؤشرات بشأن اعتزامها خفض شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بل أن تدفق الغاز قد ارتفع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، إلى مستوى قياسي جديد، في ظل المخاوف من نقص الإمدادات مع محاولة التجار تقليص اعتمادهم على إمدادات الغاز الروسي، الذي يعتبر لاعبا أساسيا في السوق العالمية.
 

الغاز الطبيعي الاتحاد الأوروبي مفوضة الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا

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وائل لطفي

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