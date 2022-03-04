11 مليونا و250 ألف إصابة بكورونا فى إفريقيا

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، عن تسجيل 11 مليونا و250 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و250 ألفا و150 حالة وفاة، فيما تعافي 10 ملايين و420 ألف شخص، منذ بدء الجائحة.



وأكدت المراكز الإفريقية - في بيان، - بلوغ نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 12.3 في المائة، فيما حصل 17.5 في المائة على جرعة واحدة، و0.9 في المائة جرعة معززة في القارة.



وأشارت إلى أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3 في المائة من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 في المائة من النسبة العالمي.



وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".



وبينت المراكز الإفريقية أن 53 دولة واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا.



يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.