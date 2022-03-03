التحري عن صاحب مخزن قطع غيار سيارات مجهولة في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، حجز صاحب مخزن قطع غيار سيارات، 24 ساعة على ذمة التحريات؛ لاتهامه بحيازة 280 قطعة غيار سيارات دون مستندات ومجهولة المصدر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان رجال الأمن نجحوا في ضبط (صاحب مخزن قطع غيار سيارات – كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات بدون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على (280 قطعة غيار سيارات متنوعة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).



بمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.