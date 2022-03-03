تغيب الفنانة دنيا سمير غانم عن المارثون الرمضاني 2022 للعام الثاني على التوالي بعد تأجيل عرض مسلسل “عالم موازي” والذي كان من المفترض طرحه العام الماضي.

سبب خروج مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم من رمضان ٢٠٢٢

ويرجع سبب تأجيل مسلسل عالم موازي بسبب عدم استكمال تصوير مشاهد وحلقات العمل والذي توقف العام الماضي بعد مرض الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وإصابتهما بفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان الماضي، ووفاتهما عقب ذلك متأثرين بإصابتهما.

وكان ينتظر جمهور النجمة دنيا سمير غانم عرض مسلسل “عالم موازي” هذا العام وتفاجئوا بخبر تأجيله خاصة أن دنيا سمير غانم تحظى بشعبية كبيرة من خلال أعمالها الرمضانية وخاصة من فئة الشباب والأطفال.

وينتمى مسلسل “عالم موازي” إلى نوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا وجاءت الأسماء كالتالي:

دنيا سمير غانم

علي ربيع

الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

الفنان إسلام إبراهيم

الفنانة شيماء سيف

الفنان عمرو وهبة

الفنان أوتاكا

وعدد كبير من ضيوف الشرف

المسلسل من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال

إخراج هشام جمال

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تعرض الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي “ في بيتنا روبوت 2” خلال شهر رمضان المقبل بدلا من مسلسل “عالم موازي” ويواصل صناع وأبطال العمل تصوير مشاهد وأحداث العمل استعدادا لعرضه خلال الشهر الكريم حيث انتهى مخرج العمل هشام جمال ما يقرب من 90% من أحداث العمل.

مسلسل “ في بيتنا روبوت 2” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وتدور في اطار 15 حلقة فقط حول مهندس برمجيات شاب ينفذ نموذجين من الإنسان الآلي أولهما على هيئة أنثى تدعى "زومبا" والثاني على هيئة ذكر يدعى “لذيذ”ويقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته على القيام بأعمالها المنزلية.

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت 2