الخميس 03 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آخر التطورات الصحية للفنان سمير صبري

سمير صبري
سمير صبري

تصدر اسم الفنان القدير سمير صبري محركات البحث الإلكتروني حتى أصبح "تريند"، بعد بحث الجمهور عنه، للاطمئنان على حالته الصحية، وخضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن استعداد الفنان سمير صبري، للخضوع لجراحة دقيقة في القلب، داخل مستشفى المعادي العسكري، تحت إشراف فريق طبي مكوّن من 15 طبيبًا، حسبما أكدت صديقته المقربة والمقيمة معه في المستشفى، بعد نقل الفنان القدير بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأضافت: "بنجري التحاليل خاصة بعد استقرار حالته الصحية، لتأكيد موعد إجرائه العملية الجراحية المقرر لها أن تُجرى غدًا الجمعة، وهذه العملية صعبة جدًا لأنها على الشريان الأورطي غير كل الشرايين، لأن قسطرة الأورطي أصعب بكثير من أي شيء".

 

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن علاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، وجهت من خلاله الشكر للرئيس السيسي، بعد التكفل بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، حيث يرقد بأحد المستشفيات الكبرى حاليًا لتلقي العلاج.

وتواصلت مؤسسة الرئاسة مع الفنان سمير صبري بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، ونقلت مؤسسة الرئاسة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للفنان سمير صبري، وتأكيد توفير كل الإمكانات لحين تماثله للشفاء.

هل يخضع سمير صبرى للجراحة بالقلب اليوم؟

وعانى «صبري» من بعض المشاكل على مستوى الأعصاب وإحدى قدميه، ما جعله يخضع لعدة جلسات علاج طبيعي.

وتعرض الفنان القدير لوعكة صحية، وقال الناقد طارق الشناوي في منشورٍ سابق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي (ذكرياتي) مع المخرج المبدع محمد تركي، على محطة الأغاني ليُذاع اليوم الساعة الرابعة، سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله يعود لمنزله، أتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات، وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".

سمير صبري الحالة الصحية للفنان سمير صبري تطورات حالة صحية

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