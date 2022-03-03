مسلسلات رمضان 2022.. ألبوم صور يكشف كواليس «فاتن أمل حربي»

على قدم وساق، يصور المخرج جمال العدل، مسلسل "فاتن أمل حربي"، للفنانة نيللي كريم، والفنان محمد ثروت، والفنان محمد الشرنوبي، شريف سلامة، جيلان علاء، محمد التاجي، برفقة عدد كبير من نجوم الفن، والذي يتناول مشكلة الزواج العرفي، وذلك للحاق بعرضه في موسم شهر رمضان 2022.

ومسلسل "فاتن أمل حربي" مسلسل درامي اجتماعي، يسلط الضوء على قضايا المرأة ومنها قضية الزواج العرفي والرسمي، العمل الذي يتم تصويره في أماكن متفرقة بالقاهرة.

وترصد "الدستور" في سياق السطور التالية، عدد من الصور التي توضح كواليس مسلسل "فاتن أمل حربي".

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

وتشارك الفنانة نيللي كريم، خلال أحداث المسلسل بشخصية مختلفة عن أعمالها الدرامية السابقة، حيث تجسد شخصية موظفة بالشهر العقاري، ومتزوجة من الفنان شريف سلامة ولديهما طفلين، ويقررا الطلاق، وتعيش بعدها نيللي رحلة من المعاناة والصعاب التي تواجه الفتاة المنفصلة وما يقع عليها من أعباء.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل «فاتن أمل حربي»، تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل إلى جوار نيللي كريم عدد من الأبطال منهم: شريف سلامة، جيلان علاء، محمد التاجي، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبد الغني، وغيرهم من الفنانين.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم كان في شهر رمضان الماضي حيث كانت بطلة مسلسل "ضد الكسر"، الذي نافست به في دراما رمضان الماضي 2021، وشاركها بطولته كل من: " الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، هشام إسماعيل، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، نور إيهاب، لؤي عمران، تامر هشام، سامي مغاوري، نهير أمين، جمال يوسف"، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.