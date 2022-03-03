الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. ألبوم صور يكشف كواليس «فاتن أمل حربي»

مسلسلات رمضان 2022
مسلسلات رمضان 2022

على قدم وساق، يصور المخرج جمال العدل، مسلسل "فاتن أمل حربي"، للفنانة نيللي كريم، والفنان محمد ثروت، والفنان محمد الشرنوبي، شريف سلامة، جيلان علاء، محمد التاجي، برفقة عدد كبير من نجوم الفن، والذي يتناول مشكلة الزواج العرفي، وذلك للحاق بعرضه في موسم شهر رمضان 2022.

ومسلسل "فاتن أمل حربي" مسلسل درامي اجتماعي، يسلط الضوء على قضايا المرأة ومنها قضية الزواج العرفي والرسمي، العمل الذي يتم تصويره في أماكن متفرقة بالقاهرة. 

وترصد "الدستور" في سياق السطور التالية، عدد من الصور التي توضح كواليس مسلسل "فاتن أمل حربي".

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

وتشارك الفنانة نيللي كريم، خلال أحداث المسلسل بشخصية مختلفة عن أعمالها الدرامية السابقة، حيث تجسد شخصية موظفة بالشهر العقاري، ومتزوجة من الفنان شريف سلامة ولديهما طفلين، ويقررا الطلاق، وتعيش بعدها نيللي رحلة من المعاناة والصعاب التي تواجه الفتاة المنفصلة وما يقع عليها من أعباء.

 

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل «فاتن أمل حربي»، تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل إلى جوار نيللي كريم عدد من الأبطال منهم: شريف سلامة، جيلان علاء، محمد التاجي، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبد الغني، وغيرهم من الفنانين.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم كان في شهر رمضان الماضي حيث كانت بطلة  مسلسل "ضد الكسر"، الذي نافست به في دراما رمضان الماضي 2021، وشاركها بطولته كل من: " الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، هشام إسماعيل، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، نور إيهاب، لؤي عمران، تامر هشام، سامي مغاوري، نهير أمين، جمال يوسف"، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

مسلسل فاتن امل حربي مسلسل كواليس مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

أوكرانيات يعلقن على تدشين غرف للزواج منهن: «شبابنا واقف أمام الرصاص»

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة بحدائق الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامي الذي أحبه الجميع

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس