فرنسا: رفع القيود المفروضة على المواطنين بسبب كورونا 14 مارس

أعلنت فرنسا عن رفع القيود المفروضة على المواطنين بسبب جائحة كورونا اعتبارًا من 14 مارس الجاري.

وكشفت قناة "تي إف 1" المحلية، أن رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس أكد إلغاء تصاريح اللقاحات وإلغاء ارتداء الأقنعة الطبية الواقية في جميع الأماكن العامة باستثناء وسائل النقل العام.

رئيس الوزراء الفرنسي

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، عن بدء عملية تخفيف القيود الصحية ابتداء من الثاني من فبراير لأن موجة أوميكرون بدأت تنحسر.

وأوضح كاستيكس، نهاية شهر فبراير الماضي، أن تطبيق "جواز التطعيم" سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الإثنين المقبل، فيما سيتم بدء عملية تخفيف القيود الصحية.

وأشار إلى أنه بموجب قانون الجواز التطعيمي سيتوجب على كل مواطن يرغب بدخول مطعم أو مقهى أو قاعة سينما أو متحف أو مسح أو ركوب القطار أو الطائرة أن يقدم شهادة تثبت تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولفت كاستيكس عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الخارج وعن إلغاء إلزامية العمل عن بعد ثلاثة أيام في الأسبوع ابتداء من الثاني من فبراير، هذا إضافة إلى السماح للأماكن المغلقة باستقبال عدد غير محدود من الناس.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران أمام النواب الخميس: "العزم على رفع إلزامية الشهادة الصحية في منتصف مارس، إذا واصلت حدة الوباء تراجعها، لاسيما في مجال الاستشفاء".

ورأى بـ"يقظة" و"تفاؤل" أنّ العودة إلى حياة "طبيعية" قد تكون ممكنة "في الأسابيع المقبلة".

وتستمر الموجة الخامسة من الوباء التي بدأت في الخريف الماضي بالتراجع، وقد أدخل 25.484 شخص مصاب بكوفيد- 19 إلى المستشفيات الجمعة، أي أقل بـ634 شخصًا عن اليوم السابق.

ومن بين المصابين في المستشفيات 2546 يتلقون عناية للحالات الحرجة، أي أقل بـ110 أشخاص في 24 ساعة.

وقد ذكرت الحكومة أن تراجع عدد المصابين في مراكز العناية الفائقة إلى أقل من 1500 مصاب بحلول منتصف مارس من بين الشروط لرفع إلزامية شهادة التطعيم بالكامل أو جزئيًا.