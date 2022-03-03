رئيسة البرلمان الأوروبي: لا يمكن استمرار الاعتماد على غاز روسيا

قالت روبرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، انه لا يمكن استمرار الاعتماد على غاز روسيا.

وأضافت "ميتسولا" عبر حسابها على "تويتر"، "يجب تنويع أنظمة الطاقة لدينا حتى لا تكون أوروبا تحت رحمة حكام مستبدين". وتابعت "سنقوي وضع أمن الطاقة لدينا".

وفي سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

وقال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "لم يعد أحد لديه أي أوهام. استغلال روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا الملحة للتحرك بسرعة لتكون مستعدة لمواجهة غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز الروسية للشتاء القادم".

وتعتمد أوروبا في العادة على روسيا في الحصول على نحو 40%، من احتياجاتها من الغاز، وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة

كما نشرت وكالة الطاقة الدولية، خطة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، مشيرة الي انه يمكن لاوروبا ان تقلل واردتها من الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام.

و\ وهي من بقايا إمدادات جيش ألمانيا الشرقية.

كما أقلعت من النرويج اليوم طائرة نقل من طراز «هيركوليز سي 130» مزودة بنحو 2000 صاروخ مضاد للدبابات لصالح أوكرانيا، بحسب رويترز.

من جهة أخرى كشف مسؤول أميركي ومصدر بالكونغرس لشبكة CNN أن الولايات المتحدة سلمت إلى أوكرانيا، لأول مرة، المئات من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات خلال الأيام الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 صواريخ، يوم الاثنين الماضي.