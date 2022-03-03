الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية

جريدة الدستور

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.
وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس، أنه غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2568 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم أبو راضي، و قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5170 ، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 97 ألفا و 516 طنا ، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا 485 طنا .
وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و 968 طنا شملت 8769 طن فوسفات و 2500 طن ملح و 3699 طن رمل ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا و 127 طن تشمل " 3632 طن فول و 645 طن عدس و 5994 طن حديد و 5328 طن خردة و 19528 طن ذرة" .

دمياط موانئ دمياط

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