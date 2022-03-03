تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس، أنه غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2568 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم أبو راضي، و قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5170 ، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 97 ألفا و 516 طنا ، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا 485 طنا .

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و 968 طنا شملت 8769 طن فوسفات و 2500 طن ملح و 3699 طن رمل ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35 ألفا و 127 طن تشمل " 3632 طن فول و 645 طن عدس و 5994 طن حديد و 5328 طن خردة و 19528 طن ذرة" .