«شوّه وجهها».. تجديد حبس المتهم بالاعتداء على فتاة رفضت الارتباط به

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس عاطل متهم بالتعدي على فتاة بسلاح أبيض لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها تعرفت على المتهم، وطلب منها الارتباط وبدأ في التقرب منها والتردد على مقر الكلية التي تدرس بها، إلا أنها رفضت فكرة الارتباط به تمامًا بسبب سوء أخلاقه، وتبين من التحريات أن المتهم توجه لها أمام كليتها في أحد الأيام وبعد انتهاء يومها الدراسي طلب منها الزواج، وبعد رفضها هددها قائلًا: «لو مش هتتجوزيني مش هخليكي تتجوزي حد خالص» خلال محاولتها الانصراف والابتعاد عن هذا الشاب فوجئت به يمسك بيدها وملابسها ويخرج من جيبه سلاحًا أبيض «كتر» ليجرحها في وجهها ويفر هاربًا.

وكشف تقرير الطبيب المعالج، عن إصابتها بجرح غائر في وجهها بـ«50 غرزة»، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.