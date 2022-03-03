«القوى العاملة»: تعيين 1402 منهم 9 «قادرون باختلاف» بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بتعيين 1402 شاباً، منهم 9 من شباب "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2764 شاباً.

و تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يناير الماضي، قامت المديرية باستخراج 497 شهادة قياس مستوى مهارة، و806 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 11 شكوى عمالية، تم تحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 75 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ30 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 4600 عامل.

وأشار إلى أن مديرية القوى العاملة قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على، 318 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 69 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، وبحث 4 شكاوى وتم حفظها بالكامل.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت مديرية القوى العاملة، بإستخراج 108 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 52 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير مديرية القوى العاملة، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 122 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.