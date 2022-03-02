الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بالشروع فى قتل حارس عقار أثناء سرقة فيلا بالتجمع للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، المتهمين بالشروع في قتل حارس عقار ضبطهم أثناء سرقتهم فيلا سكنية بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات. 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة الشقق والفيلات السكنية بغرض بيع المسروقات والتربح والكسب غير المشروع منها. 

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بأنهم قاموا بسرقة فيلا سكنية بمنطقة التجمع وحال خروجهم بالمسروقات، ضبطهم المجنى عليه فقاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة ولاذوا بالفرار.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدى على حارس عقار بسلاح أبيض وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت  النيابة التحقيق.

جديدة القاهرة الجديدة تحقيق النيابة قسم شرطة

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