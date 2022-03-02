الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العالمي للسفر»: 2022 مهيأة لانتعاشة قوية

«العالمي للسفر»:
«العالمي للسفر»:

قالت جوليا سيمبسون ، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحةWTTC: "تسبب جائحة COVID-19 في خسائر كبيرة لقطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط ، ولكن لدينا الآن سبب للتفاؤل الحقيقي.

وأضافت جوليا منذ بداية الوباء، أظهرت الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط التزامًا حقيقيًا بالسفر والسياحة، أظهرت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص قيادة قوية خلال الأزمة وتقوم باستثمار كبير في السفر والسياحة.

وتابعت: "2022 مهيأة لانتعاش قوي إذا استمرت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة في فتح حدودها وإزالة القيود المفروضة على السفر والتي سيكون لها تأثير إيجابي هائل على كل من الاقتصاد والمجتمع والوظائف، للوصول إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام ، تقول WTTC إنه يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم مواصلة التركيز على طرح اللقاح والسماح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالتحرك بحرية.

كما تحث هيئة السياحة العالمية الحكومات في الشرق الأوسط وحول العالم على التخلص من خليط القيود وتمكين السفر الدولي باستخدامالحلول الرقمية التي تسمح للمسافرين بإثبات وضعهم بطريقة سريعة وبسيطة وآمنة.

وكانت قد كشفت دراسة جديدة أجراها المجلس العالمي للسفر والسياحة( WTTC) ان قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط قد يصلإلى 246 مليار دولار أمريكي هذا العام ، أي بنسبة 8.9٪ فقط خلف مستويات ما قبل الوباء.

في عام 2019 ، قبل أن ينتشر الوباء ويبدأ في تدمير الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ، كان قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسطمزدهرًا ، مما أدى إلى توليد 270 مليار دولار أمريكي لاقتصاد المنطقة.

ومع ذلك ، في عام 2020 ، عندما تسبب COVID-19 في توقف السفر الدولي تقريبًا ،

انخفضت مساهمته بأكثر من النصف ، وانخفضت بنسبة 51.1٪ ، وعانت من خسارة فادحة بأكثر من 138 مليار دولار أمريكي.

تظهر أحدث الأبحاث التي أجراها مركز التجارة العالمي للسفر أنه مع استمرار المنطقة في التعافي من الوباء ، مع إعادة فتح الأسواقالرئيسية للحدود وتخفيف القيود على السفر ، يمكن أن تصل مساهمة القطاع في التوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العام.

يكشف البحث الذي أجراه WTTC أنه إذا استمرت البلدان في تنفيذ برنامج التلقيح بوتيرة سريعة هذا العام ، وتم تخفيف القيود المفروضةعلى السفر الدولي في جميع أنحاء العالم - يمكن توظيف 6.8 مليون شخص في هذا القطاع بحلول نهاية عام 2022 ، أي بعد 40 ألفشخص فقط قبل مستويات الوباء.

العالمي للسفر العالمي للسفر والسياحة لقطاع السفر والسياحة الشرق الأوسط الاقامة المملكة العربية السعودية هيئة السياحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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