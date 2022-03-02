الخارجية الصينية تعلن إصابة أحد مواطنيها خلال إجلائه من أوكرانيا

كشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إصابة مواطن صيني برصاصة أثناء إجلائه من أوكرانيا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، خلال إفادة يومية، بأن الحادث وقع بينما كان المواطن الصيني يغادر بمفرده.

وأضاف وين بين أن حالة المصاب الصينى تجاوزت مرحلة الخطر، لافتا إلى أن السفارة الصينية فى أوكرانيا تتابع تقدم الشخص وستواصل تقديم المساعدة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية طالبت مواطنيها الأسبوع الماضى بعرض العلم الصيني على سياراتهم عند الخروج.

وعقب يومين فقط من بدء العملية العسكرية الروسية نصحت الخارجية الصثينية مواطنيها فى أوكرانيا بعدم إظهار أي علامات على الجنسية الصينية، ما يعكس على ما يبدو مخاوف بشأن تشديد الخطاب المناهض للصين على الإنترنت.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الصين، استعدادها للتعاون في التنسيق لتحريك الحوار بين روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع الجاري بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن الصين ستساعد في تحريك الحوار بين روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع.

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال وانغ وو بين في مؤتمر صحفي: "سنواصل لعب دور بناء لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا".

وأضاف: "نأمل بأن تطور الأطراف المعنية (روسيا وأوكرانيا) الحوار بينهما وتجري المفاوضات".

وردا على سؤال حول احتمال إجراء مكالمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأيام القريبة القادمة، أكد أن بكين تحافظ على قناة اتصال مفتوحة مع أوكرانيا.

صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، "الطريق النهائي" لتسوية الأزمة الراهنة.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "الأهم الآن هو العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية، والسعي لخفض التصعيد".