محافظ البحيرة: لن نسمح بأى تهاون أو تخاذل فيما يخص إزالة التعديات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عزل رئيسا قريتي دسونس أم دينار بدمنهور وقرية الساحل برش ومديري جمعيات زراعية بشبراخيت ومسؤول حماية الأراضي ومدير جمعية زراعية ومشرف البندر بمركز الدلنجات، وكذا إقالة رئيس قسم حماية الأراضي بايتاي البارود لتقاعسهم وإهمالهم فى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قراهم خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء المحافظ أنه قد تم وضع معايير لتقييم الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب واستبعاد المقصرين خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أننا لن نسمح بأي تهاون أو تقاعس وسنضرب بيد من حديد على يد كل مخالف ولن نفرط فى شبر واحد من الرقعة الزراعية والحفاظ على مقدرات وحق الشعب من أجل أبناؤنا والأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، محافظ البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي بحضور حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الزراعة والري والإصلاح الزراعي ورؤساء القرى ونواب رؤساء المدن المعنيين بالإزالات ومسئولي المتغيرات المكانية ومديري الإدارات الهندسية ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة، ومديري الإدارات والجمعيات الزراعية ومديري إدارات الإصلاح الزراعي ومديري جمعيات الإصلاح الزراعي ومسؤولي حماية الأراضي وذلك لمناقشة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، وكذا تنفيذ قرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ البحيرة التزام المحافظة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة فى هذا الشأن ومنها الإزالة الفورية لأي تعدى على الأراضي الزراعية، وحصر أسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية، والتعامل بقرارات فورية تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وكذا إلغاء كل صور الدعم لكل متعدٍ على الأراضي الزراعية، سواء دعم الخبز، أو التموين، أو الأسمدة، وغيرها، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كجريمة مُخِلة بالشرف، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مُغلظة،و الإستفادة من منظومة رصد التغيرات المكانية، وتفعيل وحدة رصد التغيرات المكانية بالمحافظة بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور مُحدثة والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

كما وجه اللواء هشام آمنة، بتنفيذ كافة الإزالات علي الوجه الكامل وحتي سطح الأرض مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقرير مفصل كل ٤٨ ساعة عن الإجراءات التى تم إتخاذها فى هذا الشأن مع تكثيف حملات إزالة التعديات السابقة ومنع أي تعدي جديد نهائياً وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا إزالة المقابر العشوائية المخالفة التى يقوم البعض بإنشائها بالأراضي الزراعية والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الدولة بمختلف أجهزتها ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضى الزراعية، ولن نتهاون فى التعامل مع هذا الملف، وصولاً للقضاء عليها نهائياً.