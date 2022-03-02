الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية في مجلس وزراء العرب: تفعيل آليات التنسيق الأمني لمواجهة التحديات

مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب

بدأت فعاليات الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربي، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، مشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وكان اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، وصل أمس الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى تبدأ فعالياتهم في الثانى من مارس بالعاصمة التونسية؛ حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج، وزير الداخلية التونسى والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية. 

وأكد وزير الداخلية لدى وصوله إلى العاصمة التونسية على أهمية المشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر المتطرف، كما وجه الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية مشيداً بالجهود الدؤوبة التى بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية.

فعاليات الدورة التاسعة والثلاثون مجلس وزراء الداخلية جامعة الدول العربية اتحاد المغرب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

السيسي: نحتاج إلى القيام ببعض الإزالات لتحرير الحركة المرورية بالمناطق المزدحمة

كلهم ذلك الاستبدادي الكليبتوقراطي!

مقتل شاب وسيدة في ظروف غامضة على يد مجهول بالمرج

بدء سماع الشهود في «رشوة وزارة الصحة»

السيسي: التخطيط الجيد للعاصمة الإدارية يغنينا عن إنشاء مترو أنفاق بها

خطب شهر مارس 2022 الموحدة في جميع مساجد الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كلهم ذلك الاستبدادي الكليبتوقراطي!

سمر فرج فودة

لا للتنوير المزيف

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل

الصحة الإسرائيلية تسجل 4778 إصابة بفيروس كورونا