الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على تشكيل عصابي سحل سيدة لسرقتها في البساتين

حبس
حبس

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بسرقة حقيبة سيدة وسحلها في منطقة البساتين.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من سيدة بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصان يستقلان سيارة "بدون لوحات معدنية" بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى، متعلقات شخصية مما أدى إلى سقوطها أرضا ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام سيارة "مستأجرة" من أحد معارض السيارات، عقب قيامهم بنزع لوحاتها المعدنية للحيلولة دون ضبطهم.

وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام السيارة المشار إليها.

كما اعترفوا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة المعادى ومصر القديمة، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بأحد وقائع السرقة المشار إليها، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

كما أقروا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة بالمنطقة محل سكنهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث مديرية أمن القاهرة ضبط سحل منطقة البساتين سيارة متعلقات شخصية محافظة الجيزة

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وائل لطفي

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