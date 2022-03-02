ارتفاع الجلوكوز والنشا.. أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تباينت أسعار السكر لدى تجار الجملة في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-3-2022، إذ استقرت أسعار السكر الأبيض، بينما ارتفعت أسعار الجلوكوز بمقدار 750 جنيهًا بالطن، وسجل سعر النشا الغذائي زيادةً في سعر الطن بنحو 850 جنيهًا.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) ارتفاعًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة نيويورك، كما صعدت العقود الآجلة للسكر (الأبيض)، في بورصة لندن.

واستقر سعر السكر الأبيض اليوم، ليسجل سعر الطن 10,150 جنيه ،بينما صعدت أسعار الجلوكوز، اليوم، بمقدار 750 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 10,500 جنيه، بدلًا من 9,750 جنيه ،فيما ارتفعت أسعار النشا الغذائي اليوم الخميس، بمقدار 850 جنيه، ليبلغ سعر الطن 10,750 جنيه، مقارنةً بسعره أمس 9,900 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وسجل سعر كيلو السكر الأبيض لدى المستهلك استقرارًا ليتراوح ما بين 10 : 11 جنيهًا.

أسعار السكر الأبيض والخام في البورصات العالمية

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

صعدت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، في بداية تداولات اليوم، حيث ارتفع عقد مايو ليسجل نحو 18.57 سنتًا للرطل بمقدار صعود 0.23 سنتًا، أي بنسبة 1.25%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

وارتفع عقد يوليو ليسجل 18.32 سنتًا للرطل بمقدار زيادة 0.20 سنتًا، أي بنسبة 1.10%.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث زاد عقد تداول شهر مايو، بمقدار 2 دولار، ليصل إلى 511.30 دولارًا للطن، أي بنسبة 0.39%.

وأيضًا ارتفع عقد أغسطس لتداول السكر الأبيض، ليسجل 498.30 دولارًا للطن بنسبة 0.38%، أي بزيادة قدرها 1.90 دولار، (وذلك وقت كتابة هذا الخبر).