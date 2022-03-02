الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد مغرب اليوم.. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر شعبان

هلال
هلال

تستطلع دار الإفتاء بعد مغرب شمس اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1443 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في جميع محطات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة الاستطلاع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من جانبه، أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شعبــان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 35 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء 29 من رجـب 1443هـ الموافق 2/3/2022م "يوم الرؤية".

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مدينة القاهرة وكذلك في العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار، نواكشوط، مراكش، فاس، لاجوس، والجزائر.

ويغرب القمر "في طور الهلال القديم" قبل غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مكة المكرمة بـ 10 دقائق، وفي القاهرة بـ 12 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين "9 - 13 دقيقة"، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين "2 - 20 دقيقة". أما في داكار بالسنغال فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقتين، وفي نواكشوط بموريتانيا فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة.

وبذلك يكون غدًا الخميــس 3/3/2022م هو المتمم لشهر رجـــب 1443هـ، وتكون غـرة شهـــر شعبــــان 1443هـ فلكيـــًّا يوم الجمعـــة 4/3/2022م.

مغرب اليوم دار الافتاء شهر شعبان هلال شهر شعبان اختلاف رؤية الهلال

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