حظك لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 2 مارس 2022

قدم موقع يورتانجو حظك اليوم الأربعاء ٢ مارس لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل

حان الوقت لتتعلم درسًا مهمًا، وقد تضطر إلى الغوص بعمق في حياتك الفكرية الداخلية لمعرفة ما تشعر به حيال موقف معين.

يمكن أن تكون العلاقة الصعبة واحدة من أعظم المعلمين في حياتك الذين يفتحون عينيك على الأنماط التي تحتاج إلى التغيير.

الثور

ثق في أن الكون سيقودك إلى الطريق الذي من المفترض أن تسلكه، خاصة عندما يتعلق الأمر بمقابلة أشخاص جدد.

افعل أشياء تسمح لنفسك بالتفاعل مع الكثير من الأفراد الذين يقدرون نفس الأشياء التي تفعلها.

الجوزاء

إذا كان من المفترض أن يكون لديك منصب، فستصل إلى حيث تريد أن تذهب دون الحاجة إلى المبالغة في العدوانية.

يقع القمر الجديد في برج الحوت بيتك الشمسي للوظيفة والوضع الاجتماعي.

ركز على العمل الذي تحتاج إلى القيام به والتميز الذي تقدمه، اسع إلى إضافة قيمة والقيام بأشياء للآخرين لا يمكنهم القيام بها لأنفسهم، واضعًا في مكانة نفسك كخبير تشتد الحاجة إليه.

السرطان

اختر دورة تود الالتحاق بها أو ابدأ التدوين أو ابدأ في إنشاء قائمة القراءة القادمة للعام الفلكي الجديد.

هذا هو الوقت المناسب للنظر في أنشطتك اللامنهجية والتفكير في أنواع المهارات التي تستحق الدراسة، ربما كنت تفكر في العودة إلى المدرسة أو الحصول على CEU من أجل مهنة.

الأسد

القمر الجديد في برج الحوت، بيتك الشمسي فعلى الرغم من أنه قد يكون من المخيف الاعتماد على الآخرين لاحتياجات معينة، فإنك تتعلم من خلال هذا المستوى من الضعف ما يعنيه أن تكون جزءًا من عائلة.



العذراء

لن يكون كل ما تعتقد أنه يستحق طاقتك ومواهبك في وقت ما هو المهمة التي ستكملها.

قد تكون مستعدًا لمراجعة الوعود التي قطعتها في الماضي واختيار عدم الالتزام بها.

حان الوقت لمسح السجل والبدء من جديد، وقد يشمل ذلك مجالًا من حياتك العاطفية أو مع شريك فكرت معه في تعميق العلاقة.

الميزان

هذا اليوم مثالي لوضع قرارات جديدة، لتشكيل خطة لعبة لأهدافك، والبدء في إجراء تحسينات، حتى لو بدأت بخطوات صغيرة.

العقرب

هناك الكثير من الأشياء الرائعة التي لم تفعلها بعد، ولكن الآن بعد أن حدث القمر الجديد في برج الحوت بيتك الشمسي للإبداع والعاطفة، فأنت منفتح على التجريب.

برج القوس

من الجيد دائمًا أن تبدأ في إجراء تحسينات صغيرة تؤثر على حياتك المنزلية، إنه وقت رائع لإعادة انتباهك إلى حياتك الشخصية.

فكر في والديك أو الأشخاص الذين تحترمهم وساهموا في تربيتك، اتصل وتعرف على ما يحدث في عالمهم.

برج الجدي

هل أنت في السوق لجهاز كمبيوتر جديد أو لتحديث التكنولوجيا الخاصة بك؟ يقع القمر الجديد في برج الحوت، بيت الاتصالات الشمسي الخاص بك، والذي يتضمن أيضًا البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي.

برج الدلو

هذا هو الوقت المناسب للتركيز على الغرض من الدخل وكيف يوفر الفرص لك ولعائلتك.

برج الحوت

افعل شيئًا لنفسك فقط لتحسين صحتك العامة، لماذا لا تبدأ ممارسة تأملية أو تبدأ فصل يوجا، أو حتى تبدأ في تحديث مهاراتك.