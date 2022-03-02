العثور على جثة سيدة متوفية منذ 5 أيام داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة سيدة متوفية منذ 5 أيام داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول.



تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم بأحد الشوارع بدائرة القسم وعندما دخلوا الشقة للاطمئنان عليها وجدوا جثتها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة غيثاء أ، 55 سنة، تحمل جنسية إحدى الدول العربية ترتدي كامل ملابسها وفي حالة تعفن ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ودلت المعاينة الأولية أنها توفيت منذ 5 أيام ولا توجد اي بعثرة بمحتويات الشقة أو أي عنف بالأبواب والشبابيك.

وبعمل التحريات تبين انها متزوجة من صيدلي مصري.



وأضافت التحريات انها مريضة قلب ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال زوجها وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.