زاخاروفا: روسيا سترد على طرد دبلوماسييها لدى الأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تعتبر طرد دبلوماسيي بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة خطوة للتصعيد في العلاقات الروسية الأمريكية، مؤكدة أن بلادها سترد على هذه الخطوة.

وقالت زاخاروفا: "نعتبر طرد 13 دبلوماسيا من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في نيويورك تصعيدا متعمدا وسافرا في العلاقات الروسية الأمريكية أثارته واشنطن في انتهاك لالتزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ذات الصلة مع الدولة المضيفة".

وأضافت زاخاروفا: " أن طرد الدبلوماسيين الروس لن يبقى بدون رد فعل مناسب، وليس بالضرورة أن يكون بالمثل"، ناصحة المسؤولين في واشنطن بالتفكير في عواقب نهجهم المدمر.

وعلى صعيد آخر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا يزال لديها أصدقاء في العالم ولاسيما الصين مثلا.

وقالت بحديث متلفز: "بالطبع هناك"، مجيبة على سؤال حول ما إذا كان لا يزال لدى روسيا أصدقاء.

وأضافت: "انظر إلى رد فعل عمالقة العالم.. الذين لا يتظاهرون بأنهم عمالقة، فيما عمالقة عن حق، وعلى وجه الخصوص الصين. يمكنك أن ترى رد الفعل هذا إنها بالنسبة لهم مسألة مبادئ وقيم".

وتابعت: "بعض الدول الغربية في عصر ما بعد الحقيقة رفعت أيديها عن مبادئ ومفاهيم وقيم حقيقية، واستبدلت بها الأكاذيب".

وأشارت زاخاروفا إلى حقيقة أن "العالم قد دخل اليوم في عصر استبدال المفاهيم والمبادئ العالمية.. وعصر تدمير كل شيء أتت إليه البشرية كنقطة انطلاق، كقاعدة والتقاليد والقيم الصحيحة".

واختمت: "لقد وصلنا إلى عصر رفع فيه كل فرد يديه بشأن هذا الأمر، ورفع الأنغلو ساكسونيون والذين يخدمونهم أقدامهم.. لقد وصلنا إلى عصر ما بعد الحقيقة بطريقة علمية، وبكلماتك الخاصة، إنها حقبة يحل فيها الكذب محل الحقيقة".