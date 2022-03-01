الخام الأمريكى يقفز 10% وبرنت 9% وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات إلى أوروبا

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2014 خلال جلسة تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تزايد الضغوط لعزل روسيا وتزايد المخاوف حيال الإمدادات الروسية.



وتزايدت الضغوط عالميًا على المعدن الأسود ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى الإعلان، في وقت سابق من اليوم، عن أن الدول الأعضاء وافقت على إطلاق 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في مسعى لدعم الإمدادات في السوق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأفادت وكالة الطاقة بأن العمل العسكري الروسي يأتي على خلفية تشدد أسواق النفط بالفعل وتقلب الأسعار المتزايد والمخزونات التجارية التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ عام 2014.



وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 10%، بمقدار 9 دولارات، لترتفع إلى 105,64 دولار، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9%، بمقدار 8,5 دولارات، لترتفع إلى 106,75 دولار للبرميل.



وعلى صعيد آخر، أفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة 10% على أساس سنوي إلى 20.8 مليون برميل يوميًا في ديسمبر وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس 2019.