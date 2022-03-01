«طلعت» يتفقد المشروعات السكنية و3 مراكز طبية بمنطقة الهناجر

أجرى المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات والأعمال الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، بالتجمع الثالث، ورافقه خلالها المهندسة سلوى بيومى نائب رئيس الجهاز.





من جانبها، أوضحت «بيومي»، أنه جار رفع كفاءة أعمال الطبقة السطحية روفع كفاءة الطرق باسكان المستقبل 2.3 وإسكان النقابات والإسكان الاجتماعي بالتجع الثالث، حيث تم تقسيم منطقة النقابات الى عدة مناطق، للبدء فى أعمال رفع الكفاءة بها، حرصًا على عدم الخروج من أي منطقة إلا بعد الانتهاء التام من رفع كفاءتها.

وأشارت إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية طبقة أساس وطبقة رابطة أسفلتية وبردورات أرصفة لطرق مشروع سكن مصر «27 عمارة» والطرق المحيطة بها بالمحلية الثالثة التجمع الثالث،

ونوهت أنه جار رفع كفاءة محور الشباب بالتجمع الثالث، حيث يتم تجهيزه ليرابط ما بين محور طلعت حرب ومحور سعد زغلول وصولا لطريق السخنة القديم والطريق الدائري، لخلق مداخل جديدى وسريعة للتجمع الثالث.



وأكدت، أنه جار الانتهاء من أعمال الطرق بمشروع سكن مصر مناطق (سكن مصر جنوب العين السخنة الـ85 عمارة- سكن مصر 27 عمارة – ومشروع جنة ودار مصر 2)، مضيفا أنه جار تنفيذ مشروع أعمال الطبقة السطحية واستكمال تنسيق الموقع لمنطقة غرب أربيلا بالتجمع الثالث.



واستعرضت «بيومي»، أنه جار أعمال رفع كفاءة وتنسيق الموقع لمنطقة غرب أربيلا، بعمل مساحات انتظار وحل مشكلة تكدس انتظار السيارات، ما يتسبب فى إعاقة حركة المرور بالشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة طبقات الأسفلت والأرصفة بالمنطقة، وتم التشديد على الرسكة بتكثيف حجم العمالة والمعدات والخامات والانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.

وفى نفس السياق، أكد المهندس امين غنيم رئيس الجهاز بأهمية الاهتمام بأصول الصناعة لضمان جودة العمل، وحث الشركات على تكثسف المعدات والعنالة للانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها طبقاً للبرامج الزمنية المقدمة.

تفاصيل تنفيذ 3 مراكز طبية بمنطقة الهناجر بالتجمع الثالث

كما شملت الجولة تفقدية للأعمال الخدمية بالتجمع الثالث، ومنها استكمال الأعمال الخدمية بإنشاء ثلاثة مراكز طبية على أعلى مستوى بمنطقة الهناجر – منطقة غرب الجامعات، ومنطقة أرض المعارض بالتجمع الثالث، لخدمة السكان بتلك المناطق وتقديم أفضل الخدمات.