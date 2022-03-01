محافظ الدقهلية: قوات الحماية المدنية هم درع الأمن والأمان للمواطنين

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بمشاركة قوات الحماية المدنية احتفالهم بيومهم العالمي والمقرر الأول من مارس من كل عام، بحضور اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية ، واللواء شريف النحاس مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية وعدد من مديري إدارات الحماية المدنية السابقين.

وأكد "مختار" أن قوات الحماية المدنية هم درع الأمن والأمان للمواطنين والحفاظ علي المنشآت العامة والخاصة في حالات الحوادث والحرائق.

ووجه "المحافظ" تحية إعزاز وإجلال لأرواح شهدائنا من رجال الحماية المدنية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إنقاذ حياة المواطنين والمنشآت ولم يترددوا في تنفيذ واجبهم الوطني مثلهم مثل باقي قواتنا الأمنية التي تحفظ أمن واستقرار الوطن في الداخل والخارج.

وثمن "مختار" جهود رجال الحماية المدنية في الدقهلية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب في حالة وقوع حرائق أو حوادث.

وتفقد "المحافظ" و"مدير الأمن" معرض إدارة الحماية المدنية والذي يضم أحدث السيارات والأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال الحماية المدنية ، وشاهدوا فيلماً وثائقياً عن الحماية المدنية منذ نشأتها وحتى الآن والأنشطة التي تقدمها من ( إطفاء ومفرقعات وإنقاذ نهري وإنقاذ بري ) وكيفية تدريب العاملين بها والمواطنين وطلاب الجامعات على كيفية التعامل في حالات الحوادث والحرائق وعقد ندوات تدريبية وتثقيفية.

كما شاهد "مختار" و "سلطان" بيانا عمليا في مجال الإطفاء والإنقاذ النهري والمفرقعات قام به رجال الحماية المدنية لشرح كيفية التعامل الفوري والسريع في حالة حدوث حرائق أو حوادث أو وجود مفرقعات تهدد حياة المواطنين.

وفي نهاية الاحتفال قدم اللواء شريف النحاس مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية درع الحماية المدنية الي محافظ الدقهلية تقديرا لجهوده في دعم إدارة الحماية المدنية حتي تستطيع أن تؤدي عملها على أكمل وجه.