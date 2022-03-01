التحقيق في مصرع شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وأخر بالوجه، وإصابة آخر، خلال مشاجرة بمنطقة حوض المنيرة دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة، وجرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة حوض المنيرة دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد عناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "م.ك.ا"، 33 عامًا، عامل، توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وأخر قطعى بالوجه، و"م.ع.م"، 37 عامًا، سباك، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض "مطواة" بحوزة المتهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.