البحرين تحذر من خطورة طائرات الدرون وتدعو لتدابير دولية لمنع انتشارها

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني أن الخطر والتهديد للاستقرار الإقليمي يشكله انتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرون" مما يتطلب المزيد من التنسيق الدولي تجاهها، مشيرا إلى ضرورة استكشاف إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير الدولية مثل قرارات مجلس الأمن للسيطرة على هذه التكنولوجيا ومنع انتشارها.



وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال فعاليات الحوار الاستراتيجي الثاني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أجري عبر الاتصال الالكتروني المرئي حيث ترأس وفد مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما ترأس الوفد الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الخارجية.



وأوضح أن الحوار الاستراتيجي فرصة مهمة لمراجعة وتقييم التطورات الإقليمية والدولية، والتأكيد على وجهات نظرنا المشتركة، وتبادل الأفكار حول كيفية المضي قدمًا، مضيفًا أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي شامل وإنهاء معاناة الشعب اليمني وإزالة مصدر زعزعة الاستقرار الإقليمي بشكل كبير، مشيرا الى اتفاق البلدين على أن هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تشنها ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية غير مقبولة وتشكل أعمالًا إرهابية، الأمر الذي يؤكد أن هناك حاجة إلى دراسة جادة على المستوى الدولي لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.



وقال وزير الخارجية البحرينى إن مملكة البحرين تعتبر الشراكة مع الولايات المتحدة هى إحدى السمات والمزايا الاستراتيجية الفريدة، وهو ما انعكس في جهودنا الجماعية للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط من خلال عمل الأسطول الأمريكي الخامس وبناء الأمن البحري وتنسيقنا السريع والفعال في عمليات الإجلاء الأفغاني.



وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين مصممة على الالتزام بأعلى المعايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مشيرا الى أن المملكة تواصل إظهار هذا الالتزام من خلال عملنا في مكافحة الاتجار بالبشر، وهي تفخر بتصنيفها في المستوى الأول في تقرير الاتجار بالبشر السنوي لوزارة الخارجية.



وقال إن جدول أعمال هذا الحوار الاستراتيجي يؤكد اتساع وعمق شراكتنا الثنائية الطويلة والفعالة، مؤكدا أن مملكة البحرين تتطلع إلى بناء تعاون أكبر من أجل المستقبل، والتغلب على التحديات واغتنام الفرص لمواصلة تحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز أمن وازدهار البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر شراكتها مع مملكة البحرين في مجال الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .. معربًا عن تطلعه إلى أن تثمر الأيام المقبلة عبر مجموعات العمل الأربع التي ستركز على مناقشة سبل توطيد التعاون في مختلف المجالات، منها المجالات الأمنية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات المهمة، والتي ستدور بين ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية والوكالات الأمريكية المعنية إلى جانب نظرائهم البحرينيين، ومؤكداً على أهمية البناء على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين لتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على شعبي البلدين وعلى أمن واستقرار المنطقة.