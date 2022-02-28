الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«تأهيل المرأة».. مبادرة توعوية بثقافة بني سويف

نجاحك يهمنا مبادرة
نجاحك يهمنا مبادرة توعوية بثقافة بني سويف

نظم فرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نفذ الفرع محاضرة بعنوان «تأهيل المرأة لسوق العمل» ضمن مبادرة نجاحك يهمنا حاضرتها د. سميرة حبيب، التي أكدت أن على الرغم من أن المرأة كانت في كل المجتمعات عاملة، لا بل كانت بعض الأعمال حكراً عليها، إلا أن خروجها إلى عالم العمل المدفوع الأجر كان من أبرز التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها القرن العشرون، كما نفذ قصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان «فن كتابة الأسطورة» للأديب محمد علام، تناول خلالها مفهوم الأسطورة يعبر في الأدب عن الحكايات الخرافية القديمة التقليدية التي يتم تداولها بين الناس بشكل كبير، وتأخذ شيئًا من التقديس فيما بينهم، كما تروي لهم أحداثًا خارقة ومخالفة للعادات وخارجة عن المألوف ومن أشهرها أسطورة إيزيس وأوزرريس، السندباد البحري، هرقليز.

بجانب محاضرة بعنوان «كيفية التواصل مع الطفل الأصم» بمدرسة الدعوة الإسلامية ألقتها عزة عبد الظاهر، مترجم إشارات، بالإضافة إلى أمسية شعرية بمشاركة مجموعة من الشعراء، واللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل، بينما عقدت مكتبه منشأة عاصم لقاء حواري بعنوان، «كيفية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها» أدار الحوار عاطف طه، كما نظم بيت ثقافة الفشن محاضرة ثقافية حول «الحوكمة ودورها في مكافحة الفساد» ألقاها محمد رمضان عرف خلالها الحوكمة أنها الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة والاستجابة لاحتياجاتهم وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلى مستوى.

عقد بيت ثقافة إهناسيا المدينة محاضرة بعنوان «جهود الدولة في معالجة مشكلة الزيادة السكانية" تناول خلالها سمير جابر، عدت محاور لحل المشكلة منها تحقيق التمكين الاقتصادي لدى المرأة في المشروعات الصغيرة، التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة، التوعية الإعلامية».

ونظم قصر ثقافة ببا محاضرة بعنوان ظاهرة أطفال الشوارع تحدث عن خطورة هذه الظاهرة على المجتمع المدني وما يجب على الفرد ان يقوم به تجاه القضاء على هذه الظاهرة التي تسئ للجميع، بجانب لقاء أدبي حول «فن الواو» للشعراء احمد شعبان، شريف سيد صلاح، وائل سيد وتناول بالشرح القاء بعض القصائد في تركيب المربعات وفن الواو ومؤسس فن الواو ابن عروس، وبعده الشاعر عبد الستار سليم.

إقليم القاهرة الكبرى شمال الصعيد الثقافي الفنان جلال عثمان فرع ثقافة بنى سويف تأهيل المرأة لسوق العمل

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