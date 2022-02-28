الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم ببراءة أب من تهمة هتك عرض ابنته في الفيوم

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الاثنين، حكمًا ببراءة أب وأولاده الـ3، من تهمة هتك عرض ابنة الأول، في القضية رقم رقم 18246 جنايات مركز الفيوم لسنة 2021.

تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يُفيد ببلاغًا من ربة منزل بقيام زوجها وأبنائه الـ 3 بهتك عرض ابنتها التي تبلغ من العمر 17 عامًا.

وأفادت أقوال المجني عليها في التحقيقات أنها تعرّضت إلى هتك عرضها من والدها وأشقائها الـ 3، رغمًا عنها وبالقوة، وجرى ضبط أحد المتهمين من المتهمين الـ 4 في هذه القضية، ولم يتم إلقاء القبض على الثلاث الآخرين حيث هاربين حتى هذه اللحظة، وجرى إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم، مع حبس أحد المتهمين، وتم تأجيل القضية إلى دور انعقاد فبراير 2022.

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