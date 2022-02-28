سفارة الدومينيكان بالقاهرة تحتفل بالذكرى 178 للعيد الوطني لاستقلال بلادها

احتفلت سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ 178 للعيد الوطني لاستقلال البلد الكاريبي، حيث شهد الاحتفال حضور السفير أشرف منير نائب وزير الخارجية لشؤن أمريكا اللاتينية، إلى جانب عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في مصر.

وخلال كلمته تحدث السفير مانويل موراليس، سفير جمهورية الدومينيكان لدي مصر، حول ما بدأت تجنيه البعثة الدبلوماسية الدومينيكانية في مصر من ثمار تعاون خلال العام الجاري وذلك في ظل العلاقات الدبلوماسية التي تربط البلدين منذ عام 1975، وذلك وفق منشور من السفارة تلقت "الدستور" نسخة منه.

وفي هذا الصدد أكد موراليس أن واحد من أهدافه الرئيسية هو تأسيس مجلس أعمال مصري - دومينيكاني، يهدف الي توطيد روابط جمهورية الدومينيكان مع القطاعات المصرية المختلفة، كما يسهل فرص العمل المؤسسي بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في الدومينيكان، والذي بدوره يهدف الي تعزيز سبل التجارة والإستثمار بين البلدين.

وأوضح أنه كجزء من الإجراءات لدعم هذه المبادرة ، تعمل سفارة الدومينيكان في مصر كنقطة تنسيق لتطوير أجندة عمل طموحة تم الاتفاق عليها مع الإدارة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال المصرية، والتي تنسيقها مع مسؤل الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الدومينيكية الي جانب منظمة برودومينيكان، والتي ستعمل على تعزيز عمل الترويج التجاري وتوجيه الاستثمار الأجنبي بشكل كبير.

أشرف منير نائب وزير الخارجية المصري لشؤن أمريكا اللاتينية

وبهذا الصدد أكد السفير موراليس أن من بين المجهودات المبذولة والتي تهدف الي تعزيز مجالات التعاون التجاري بين البلدين، فإن السفارة تعمل حاليًا المساهمة في مشاركة عدد الشركات الدومينيكانية في المعارض الدولية المصرية والذي بدوره يسعى إلى زيادة فرص التصدير والإستيراد بين البلدين.

كما تتولي السفارة مهمة الإعداد لاحتفال السيجار الدومينيكاني والذي من المتوقع أن يتم عقده في كلا من القاهرة، والإسكندرية وجنوب سيناء وذلك برعاية إن تاباكو.

بدوره أكد السفير موراليس أن العلاقات التجاريه بين البلدين تمضي قدمًا وفقًا لأجندة عمل يتم العمل عليها منذ بداية العام الماضي والتي يتم من خلالها توطيد أواصر التعاون مع مجموعة من الشركات المصرية متعددة الجنسيات في مجالات السياحة والفن والطاقة.

وعلى الصعيد الثقافي، سلط موراليس لاما الضوء على أن بعثته الدبلوماسية في مصر قد بدأت مشاريع للترجمة إلى اللغة العربية لعدد من الروايات المنشورة باللغة الإسبانية لكتاب دومينيكانيين وذلك بالتعاون مع جامعة 6 أكتوبر والذي من المتوقع أن تجني ثمارها بحلول نهاية العام الجاري.

أشرف منير وسفير الدومينكان

كما أكد السفير موراليس حرص بلاده على المشاركه في مهرجان الأفلام الإيبروأمريكية بنسختيه في مدينة القاهرة والإسكندرية، كذلك يتم تنسيق لسلسلة من المشاريع التي ستصبح قابلة للتنفيذ في إطار مذكرة التعاون الثقافي الموقعة مؤخرًا بين البلدين.

من بين هذه المشاريع ، إنشاء معهد ثقافي وعلمي وتكنولوجي في القاهرة بدعم من الجامعات الحكومية وهيئات الإدارة الثقافية في مصر والذي سيعمل كمنصة لنشر السينما والفنون التشكيلية وغيرها من مظاهر الفن والثقافة والفولكلور والأزياء والحرف اليدوية في جمهورية الدومينيكان، وكذلك ليكون بمثابة نقطة محورية ل منح المنح الدراسية.

وبالحديث حول مجال إبرام المعاهدات، أوضح السفير مورالي أنه ولأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين يتم العمل علي عدد من الإتفاقيات الثنائية والتي من بينها إتفاقية تعاون الاقتصادي والفني، وإتفاقية الطيران المدني، والتي تهدف الي زيادة أعداد السائحين من وإلى جمهورية الدومينيكان، وإتفاقية المؤاخاة بين محافظة جنوب سيناء ومحافظة التاجراثيا.

وفي مجال السياحة، يعمل السفير موراليس لاما مع رئيس غرفة شركات السياحة المصرية، بهدف العمل علي زيادة حجم التعاون السياحي بين البلدين وتبادل الخبرات.

وبمناسبة العيد الوطني للدومينيكان، تعمل سفارة الدومينيكان في مصر على عدد من المبادرات المختلفة من بينها التنسيق مع جامعة الأزهر لعقد مؤتمراً للسفير موراليس لاما ويهدف للتعريف بجمهورية الدومينيكان بين الطلاب دارسي اللغة الإسبانية.

وبالمثل يتم التجهيز حاليًا للإنتهاء من أعمال وضع تمثال نصفي لوالد الأمة الدومينيكية خوان بابلو دوارتي في حديقة الحرية في القاهرة، والتي تم إنشاؤها بغرض توضيح روابط الصداقة بين شعب وحكومة مصر مع دول العالم الأخرى.

واختتم الدبلوماسي الدومينيكاني حديثه بالالتزام بإطلاعنا على المشاريع الجديدة التي سيتم العمل عليها من خلال سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تتم في إطار توجيهات رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر ويتم تطبيقه بعناية من قبل وزير الخارجية روبرتو ألفاريز.