الأمير هاري يتحدث عن زوجته ميجان ميركل وعملهما بمجال الخدمة الاجتماعية

قال دوق ساسكس الأمير ويليام إنه وزوجته تم جمعهما لسبب ما، وكان ذلك خلال حفل توزيع جوائز مرموقة، حيث ارتدوا ملابس أنيقة لقبول وسام كبير.

وأخبر الأمير هاري جمهورًا في حفل توزيع جوائز NAACP Image السنوي الثالث والخمسين أنه تشارك مع ميجان ماركل الالتزام بحياة الخدمة.

انتهز الزوجان الملكيان الفرصة أيضًا للإشادة بشعب أوكرانيا في خطاب مشترك حيث يعاني الملايين من الغزو الروسي.

وانضمت إليهم في الحفل دوريا راجلاند والدة ميجان التي شوهدت بذراعها حول ابنتها في ظهور علني نادر.

يرمز NAACP إلى الجمعية الوطنية لتقدم الملونين وقد تم تأسيسها في عام 1909 ردًا على العنف المستمر ضد السود.

وقد مُنحت جائزة الرئيس للزوجين التي تكرم الإنجاز الخاص والخدمة العامة المتميزة.

قال هاري وهو يرتدي بدلة توكسيدو أوزوالد بواتينج: “أعتقد أنه من الآمن أن أقول إنني من خلفية مختلفة تمامًا عن زوجتي المذهلة، ومع ذلك فقد جمعت حياتنا معًا لسبب ما”.

ووفقا لموقع "مترو" ظهر دوق ودوقة ساسكس على خشبة المسرح لتتسلم جائزة الرئيس تقديراً للإنجاز الخاص والخدمة العامة المتميزة، عندما قبلوا الجائزة عن عملهم في مساعدة ملجأ للنساء في تكساس، وتعزيز المساواة في اللقاحات وإنشاء مراكز إغاثة مجتمعية، كما أراد هاري معالجة الصراع في أوكرانيا بعد الغزو الروسي هذا الأسبوع.

قال: نود أن نعترف بشعب أوكرانيا، الذي يحتاج بشكل عاجل إلى دعمنا المستمر كمجتمع عالمي، وأضاف هاري أنه ممتن لتكريمه من قبل NAACP وأنه كان من المفترض أن يكون هو وزوجته معًا لمساعدة الآخرين على الرغم من خلافاتهم المفترضة، نحن نشارك في الالتزام بحياة الخدمة، ومسؤولية مكافحة الظلم والاعتقاد بأن أكثر ما يتم التغاضي عنه هو الأكثر أهمية للاستماع إليه.

وأضافت ميجان: “لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً لأننا نقوم بهذا العمل معًا، نحن في غاية التواضع لوجودنا هنا بصحبة هؤلاء الحائزين على جوائز مرموقة”.

وحفل «NAACP» هو أول حدث رئيسي لهوليوود منذ مغادرة العائلة المالكة.