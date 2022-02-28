حصاد «القوى العاملة» اليوم.. صرف الدفعة العاشرة للعاملين بالمنشآت السياحية المتعثرة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عدد من الأحداث الهامة، حيث وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، على صرف الدفعة العاشرة، والحادية عشر للعاملين بمنشآت القطاع السياحي وسبق الصرف لها في الدفعات السابقة، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

https://www.dostor.org/3728236

القوى العاملة: تعيين 1166 منهم 11 «قادرون باختلاف» بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بتعيين 1166 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4156 شاباً منهم 30 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 116 فرصة عمل.

https://www.dostor.org/3728241

الإمارات تصدر اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم علاقات العمل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

https://www.dostor.org/3728261

«سعفان» يتابع الدورات التدريبية ضمن المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، خمس دورات تدريبية يتم تنفيذها حاليا في مراكز التدريب المهني الثلاثة بسوهاج، والكوثر، وطهطا التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة ضمن المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات علي المهن التي يحتاجها سوق العمل ويتم التدريب عليها لخفض معدلات البطالة.

https://www.dostor.org/3728249