أنشطة توعوية بالمدارس وقوافل صحية بالمنوفية

نظمت إدارة التوعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنشطة توعوية وقوافل مائية وصحية لأهالي قرية الراهب بمركز شبين الكوم بمدرسة عبد الفتاح فرج الإعدادية بالراهب، وأيضا مدرسة الراهب الابتدائية للبنات، والوحدة الصحية. ويأتى هذا لتوعية الطلاب والأهالي بأهمية ترشيد المياه، وذلك لنشر الوعي المائي والتثقيف بأهمية الصرف الصحي للقرية.

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الهدف من هذه الندوات هو توعية الأهالي بأهمية مياه الشرب، وضرورة المحافظة عليها من الإهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجاري المائية.

أضاف نجيب، أن إدارة التوعية تستهدف أيضا أماكن التجمعات مثل القوافل الصحية والمساجد والجمعيات الأهلية والمدارس والكنائس حتى تحقق الانتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان المحافظة، ويكون للتوعية مردودا إيجابيا على الأرض، وحتى يشعر المواطن بأهمية هذا المرفق الحيوي والحفاظ عليه خاصة وأن نعمة المياه التى أنعم الله بها على مصرنا الحبيبة لا يعرف قدرها كثير من المواطنين خاصة الذين يقومون بإهدارها واستعمالها فى الأغراض غير المخصصة لها.

وأشار إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها فى الحفاظ على كل نقطة مياه من خلال تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات من أجل تصليح السباكة المنزلية التالفة دون الاستعانة بسباك وحفاظا على كل نقطة مياه من الهدار.

وعلى صعيد آخر، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ كما.