بدء إجراءات استخراج تراخيص البناء بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

أعلنت مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ ، عن بدء السير في إجراءات استخراج تراخيص البناء وفقا لمنظومة البناء الجديدة ووفقا لقانون البناء رقم ١١٩لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بما فيها تقسيم الفيروز.

وأكدت مدينة مصيف بلطيم في بيان، أنه جاري تهيئة وإمداد التقسيم بالمرافق للحصول على التراخيص بمنطقة التقسيم المذكور يشار الى ان اعمال البناء بالفيروز سيستمر طوال العام بما فيها فترة الصيف استثناء لبعده عن التجمعات السكنية وعلى الراغبين في السير في إجراءات الترخيص التقدم للمركز التكنولوجي بالمدينة.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنشاء وتطوير وتجهيز مركزاً تكنولوجياً على أعلى مستوى إداري وفني بمصيف بلطيم، وامدادها بالعناصر المدربة والأجهزة الحديثة، بما يتماشى مع التقنيات الحديثة محلياً وعالمياً، لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، مما يحسن من فرص الاستثمار، وتوفير حياة كريمة للمواطن، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات فعالة مؤمنة.

فيما قاد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، حملة نظافة مكبرة شملت رفع رفع الرمال المتراكمة وقص وتهذيب الأشجار بطول الكورنيش استعداداً لاستقبال موسم صيف 2022، مشددا على ضرورة استمرار أعمال رصف الطرق داخل المصيف حيث تم بدء رفع طبقات الاسفلت المتهالك تمهيداً لبدء أعمال فرد طبقة السن بدءًا من مدخل الأمل من ناحية الطريق الدولي مروراً بميدان الأمل وكذلك رصف منطقة السلام من الناحية البحرية وحتى موقف الأتوبيس بمنطقة الزهراء.

وأوضح عطية، أنه تم البدء في رفع طبقات الاسفلت المتهالكة بمدخل النرجس ومنطقة مسجد النرجس وكذا من منطقة الزهراء وحتي ميدان الأمل من الناحية القبلية، مُشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التطوير قبل أعياد الربيع لاستقبال ضيوف المدينة خلال الموسم الصيفي.

وتابع عطية، حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة والتي شملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وازالة الحشائش وتسوية المناطق الداخلية بالرمال.