الإثنين 28 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول تحث بيونج يانج على الالتزام بالوقف الاختياري للتجارب النووية

النووى
النووى

حثت كوريا الجنوبية، نظيرتها الشمالية على الالتزام بتعهدها مع المجتمع الدولي حول الوقف الاختياري الذي فرضته على نفسها، والذي علقت بموجبه التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لي جونج-جو قولها في تصريح اليوم الإثنين، إن الحكومة الكورية ستقيم تداعيات إطلاق الصاروخ الأخير بناء على تحليل دقيق لمواصفاته مع إيلاء اهتمام وثيق لمزاعم كوريا الشمالية، وستستعد لجميع الاحتمالات في المستقبل.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى نحو البحر الشرقي، وحلق الصاروخ حوالي 300 كيلومتر على ارتفاع 620 كيلومترا.
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق اليوم أن هيئة تطوير الفضاء الجوي الوطنية (NADA) ومعهد علوم الدفاع، أجريا تجربة مهمة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع في اليوم السابق، وانطوت التجربة على تصوير رأسي ومن زوايا لمناطق معينة على الأرض، وكشفت عن صور شبه الجزيرة الكورية من الفضاء.
يعتبر تطوير القمر الصناعي للاستطلاع الذي يتطلب إطلاق الصاروخ البعيد المدى، فرصة لاختبار إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات لأن تكنولوجيا الصاروخ البعيد المدى متطابقة تقريبا مع تكنولوجيا الصاروخ الباليستي العابر للقارات، مما قد يشير إلى علامات على تراجع كوريا الشمالية عن الوقف الاختياري للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

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